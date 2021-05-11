«Грубиян». Джикия сфотографировался с Идову в кафе после матча «Спартак» — «Химки»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Химками» (2:1) на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместное фото с полузащитником Резиуаном Мирзовым и защитником Брайном Идову, которые выступают за подмосковный клуб.

На фото Мирзов подписан как «6.3 AMG», а Идову — как «Грубиян».

Вчера, 11 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.



Счёт в матче на 27-й минуте открыли подмосковные «Химки». Автором гола стал арендованный полузащитник Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку». Через 10 минут после гола Глушенков получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона. Во втором тайме, на 53-й минуте, «Спартак» сравнял счёт. Автором гола стал Александр Соболев, который реализовал пенальти. Победный гол красно-белых на 89-й минуте забил Джордан Ларссон, которому ассистировал Соболев.

«Спартак», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) находятся на восьмой строчке.