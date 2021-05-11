«Отзови собак, ты неправ». Уткин осудил Журавеля за пост про удаление Глушенкова

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на пост своего коллеги, комментатора Тимура Журавеля, выразившего уверенность, что нападающий «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», специально получил красную карточку в первом тайме матча с красно-белыми в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).
«Так нельзя говорить о человеке. Нельзя с уверенностью, категорично судить о том, что было движущим мотивом. Неявным и невысказанным. Если рассуждать таким образом, страшно подумать, куда, например, приведут досужие — да, любые! — рассуждения о мотивах комментаторов и журналистов «Матч ТВ».
Глушенкова, во-первых, могли не ставить на этот матч. Во-вторых, он ушёл с поля при счёте в пользу «Химок». И счёт изменился не в пользу «Спартака» сами знаете когда. Это поиск крайнего, и поиск простого объяснения сложного процесса. Я считаю это постыдным. Эти объяснения крайне недостаточны для того, чтобы считать мотивы найденными. Это вопиющее нарушение правила презумпции невиновности. Так нельзя без весомых оснований поступать с молодым парнем. И на «Плюсе» в таких случаях всегда вставали на сторону молодых парней. Тимур, ты сейчас гвоздишь честного парня. Попса, Тимур. Отзови собак, ты неправ», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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