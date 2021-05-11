Тренер «Фиорентины» Якини: надеемся, что Кокорин вернётся на поле в оставшихся матчах

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о физическом состоянии российского нападающего Александра Кокорина, который на прошлой неделе возобновил тренировки в общей группе «фиалок» после травмы.



«Кокорин недавно начал работать с командой. Он только что оправился от мышечной травмы. В психологическом плане Кокорину нужно работать на максимум, и мы надеемся, что он вернётся на поле в финальных матчах сезона», — приводит слова Якини пресс-служба «Фиорентины».

«Фиорентине» осталось провести три матча в сезоне.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.