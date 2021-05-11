«Локомотив» поздравил с днём рождения Юрия Сёмина

«Локомотив» опубликовал поздравление с днём рождения бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.

«День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба в «Твиттере».

Напомним, контракт Юрия Сёмина с московским «Локомотивом» истёк 1 июня 2020 года. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с российским тренером и пригласило на его пост Марко Николича. На момент ухода Сёмина из клуба «Локомотив» занимал второе место.

Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, а ранее работал в московском клубе в 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 годах. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.