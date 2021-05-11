Маркус Рашфорд: при Моуринью мне было сложно показывать свой лучший футбол
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, какой ему запомнилась игра команды в период работы Жозе Моуринью.
«Думаю, мы показываем свой лучший футбол, когда действуем свободно. Под руководством Жозе в основном были указания: „Ты играешь там, ты — там, ты — там“. Да, ты можешь выполнять работу в таких условиях, но мне было сложно показывать свой лучший футбол», — приводит слова Рашфорда BT Sport.
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Португальский специалист работал с «красными дьяволами» с 2016 по 2018 год. Моуринью со следующего сезона возглавит итальянскую «Рому».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Маркус провёл 34 матча, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.
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