Маркус Рашфорд: при Моуринью мне было сложно показывать свой лучший футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, какой ему запомнилась игра команды в период работы Жозе Моуринью.

«Думаю, мы показываем свой лучший футбол, когда действуем свободно. Под руководством Жозе в основном были указания: „Ты играешь там, ты — там, ты — там“. Да, ты можешь выполнять работу в таких условиях, но мне было сложно показывать свой лучший футбол», — приводит слова Рашфорда BT Sport.

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Португальский специалист работал с «красными дьяволами» с 2016 по 2018 год. Моуринью со следующего сезона возглавит итальянскую «Рому».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Маркус провёл 34 матча, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.