Ибрагимович пропустит два матча Серии А, но может сыграть с «Аталантой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который получил повреждение и был заменён в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (3:0), сегодня пройдет обследование, сообщает Sky Sport Italia.
С большой долей вероятности Ибрагимович пропустит матчи 36-го и 37-го тура Серии А с «Кальяри» и «Торино». Шведский форвард может восстановиться ко встрече последнего тура сезона с «Аталантой».
После матча с «Ювентусом» главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что у Ибрагимовича болит колено. Форвард был заменён на 55-й минуте встречи.
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (3 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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