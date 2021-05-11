Датский тренер объяснил, зачем дал указание игрокам с помощью надписи на тактической доске

Главный тренер «Брондбю» Нильс Фредериксен объяснил свой поступок во время матча 29-го тура чемпионата Дании с «Мидтьюлланном» (3:1).



В ходе встречи специалист нашёл оригинальный способ коммуникации с игроками своей команды. Чтобы передать футболистам «Брондбю» сообщение, он взял тактическую доску, написал на ней «Продолжайте атаковать» и держал её в руках, стоя у тренерской скамьи.



«На стадионе была совершенно невероятная обстановка. Невозможно поверить, что на трибунах было всего 8 тысяч болельщиков. Было так шумно, будто на стадионе 20 или 30 тысяч. У меня просто не получалось общаться со своими игроками. Я пытался выхватить кого-нибудь из них, чтобы он передал остальным, что нужно продолжать атаковать. Но у меня не было ощущения, что моё указание до них доходит. Так что я решил попробовать что-то ещё», — цитирует Фредериксена sport.tv2.dk со ссылкой на TV 3 Sport.

Фото футболиста «Брондбю» с табличкой доступно в «твиттере» клуба.