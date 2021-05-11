Рюдигер рассказал, как Тухель настраивал игроков «Челси» в перерыве матча с «Ман Сити»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, как главный тренер команды Томас Тухель настраивал подопечных в перерыве матча Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1). Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперёд на 44-й минуте благодаря голу Рахима Стерлинга, а в добавленное к первому тайму время Серхио Агуэро не реализовал пенальти. Во второй половине встречи «Челси» отличился дважды. Голы забили Хаким Зиеш и Маркос Алонсо.

«После первого тайма ещё ничего не было потеряно, и тренер убедил нас в этом. Он хотел, чтобы мы вышли и показали свой дух, так мы и сделали. Мы все верили, что можем изменить ситуацию.

«Манчестер Сити» — очень сильная команда, но они тоже люди. Они тоже будут допускать ошибки. Когда это происходит, нужно быть готовыми наказать их. Нам это удалось, мы забили победный мяч. Ощущения были просто прекрасные", — цитирует Рюдигера официальный сайт клуба.

Видео победного гола Маркоса Алонсо