«Рубин» выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в казанской школе

«Рубин» выступил с заявлением в связи с трагическими событиями, произошедшими в Казани сегодня, 11 мая.



Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибло семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.



«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» клуба.