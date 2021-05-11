«Рубин» выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в казанской школе
«Рубин» выступил с заявлением в связи с трагическими событиями, произошедшими в Казани сегодня, 11 мая.
Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибло семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» клуба.
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