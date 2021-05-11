В России представлен умный браслет с 96 режимами тренировок

Компания HUAWEI представила в России фитнес-браслет HUAWEI Band 6, в котором впервые используется функция круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO2. Гаджет оснащен безрамочным AMOLED-экраном с диагональю 1,47 дюйма, который позволяет отображать большое количество контента в хорошо читаемом виде. Вес браслета составляет всего 18 г.



Он может вести непрерывный мониторинг сердечного ритма и сна на протяжении 14 дней автономной работы. Кроме того, поддерживает быструю зарядку с помощью магнитного зарядного устройства: пятиминутной зарядки хватает на два дня обычного использования.



При снижении показателя уровня насыщения крови кислородом SpO2 до опасных значений браслет подаёт сигнал. Также HUAWEI Band 6 ведёт непрерывный и точный мониторинг пульса, качества сна, уровня стресса и менструального цикла и предупреждает пользователя, если частота пульса в состоянии покоя станет слишком высокой или слишком низкой.



В устройстве также предусмотрены 11 профессиональных тренировочных режимов, среди которых бег в помещении и на открытом воздухе, езда на велосипеде и скакалка, а также 85 настраиваемых режимов, включая фитнес, игры с мячом и танцевальные тренировки. Кроме того, гаджет может управлять воспроизведением музыки и затвором камеры смартфона — это может пригодиться при дистанционной съёмке.



Предзаказ на HUAWEI Band 6 стартовал 29 апреля, сейчас устройство можно приобрести по специальной сниженной цене. В открытой продаже фитнес-браслет появится 13 мая в официальных магазинах бренда и магазинах-партнёрах компании по рекомендованной розничной цене 3 990 рублей.