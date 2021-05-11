«Львов» предложил тренеру Бессмертному новый контракт

Руководство «Львова» предложило полноценный контракт исполняющему обязанности главного тренера Анатолию Бессмертному, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Соглашение рассчитано на три года. Бессмертный ответил согласием, в ближайшее время контракт будет подписан. У Бессмертного будут те же помощники, что и в весенней части чемпионата Украины.

«Львов» финишировал в турнирной таблице УПЛ на восьмом месте, набрав 29 очков.

52-летний специалист принял «Львов» в марте. До «Львова» Бессмертный в качестве главного тренера работал в черкасском «Днепре» «Полтаве», «Сумах», «Полесье» и «Черкащине». Будучи футболистом, Бессмертный выступал за российские «Тюмень», «Ростсельмаш», «Черноморец», также киевское «Динамо» и другие украинские клубы.