«Львов» предложил тренеру Бессмертному новый контракт
Руководство «Львова» предложило полноценный контракт исполняющему обязанности главного тренера Анатолию Бессмертному, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Соглашение рассчитано на три года. Бессмертный ответил согласием, в ближайшее время контракт будет подписан. У Бессмертного будут те же помощники, что и в весенней части чемпионата Украины.
«Львов» финишировал в турнирной таблице УПЛ на восьмом месте, набрав 29 очков.
52-летний специалист принял «Львов» в марте. До «Львова» Бессмертный в качестве главного тренера работал в черкасском «Днепре» «Полтаве», «Сумах», «Полесье» и «Черкащине». Будучи футболистом, Бессмертный выступал за российские «Тюмень», «Ростсельмаш», «Черноморец», также киевское «Динамо» и другие украинские клубы.
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