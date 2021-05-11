Бояринцев: у Глушенкова были эмоции от желания доказать «Спартаку» свою состоятельность
Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал удаление полузащитника «Химок» Максима Глушенкова в матче с красно-белыми.
«Не думаю, что в эпизоде с удалением Глушенкова были умышленные действия с его стороны. Наоборот, это скорее эмоции от большого желания сыграть против своей команды, которые вылились в красную карточку. Была борьба, зашкаливали эмоции. Уверен, Максим сделал это не специально. Он молодой парень, были эмоции от большого желания доказать «Спартаку» свою состоятельность.
В «Спартаке» всегда была хорошая молодёжь. К сожалению, и в моё время было очень много недооценённых ребят, потому что им предпочитали иностранцев», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Глушенков специально помог «Спартаку», чтобы сыграть в ЛЧ? Скандал вокруг удаления
Забил и удалился против команды, которой принадлежит: пожалуй, самый неоднозначный тайм сезона для полузащитника «Химок».
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