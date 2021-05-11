Сафонов, Захарян и Макаров попали в расширенный список сборной России на Евро

Стали известны имена нескольких футболистов сборной России, которые будут вызваны в расположение национальной команды для подготовки к чемпионату Европы — 2020.
Как сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере», в список попали вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и хавбек «Рубина» Денис Макаров. Имена остальных игроков будут объявлены в ближайшее время. Итоговая заявка на турнир станет известна после окончания учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Австрии с 22 по 31 мая.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Черчесова играли в квалификации.
- 11 мая 2021
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