Детский тренер Сафонова: хочу, чтобы Матвей ворвался в сборную на лихом коне

Алексей Чистяков, детский тренер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал вызов своего воспитанника в сборную России для подготовки к Евро-2020.



«Это очень приятная новость. Конечно, я очень рад и горжусь. К сожалению, мы с Матвеем мало общаемся. Могу только радоваться и пожелать, чтобы его результаты шли по восходящей, приносили пользу сборной. Конечно, чтобы без травм. Матвей заслуженно попал в расширенный состав сборной России. Молодец, я очень сильно переживал: как быстро он сможет вернуть свои кондиции. Вышел практически на свой уровень. Хочется, чтобы Матвей ворвался в сборную на лихом коне и сразу заявил о себе так же, как и в клубе. Было бы здорово! Главное, чтобы ему дали шанс, уверен, Матвей оправдает доверие», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020