«Спартак» расторг контракт с Аязом Гулиевым

«Спартак» расторг контракт с полузащитником Аязом Гулиевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.



«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», — добавил собеседник «Чемпионата».



Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн.



В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Аяз принял участие в 11 матчах (8 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил 5 жёлтых карточек. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действовал до лета 2023 года.

Видеообзор победы «Спартака» во вчерашнем матче с «Химками»: