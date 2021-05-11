«Спартак» расторг контракт с Аязом Гулиевым

«Спартак» расторг контракт с полузащитником Аязом Гулиевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.
«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», — добавил собеседник «Чемпионата».
Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн.
В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Аяз принял участие в 11 матчах (8 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил 5 жёлтых карточек. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действовал до лета 2023 года.
Видеообзор победы «Спартака» во вчерашнем матче с «Химками»:
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