Б. Игнатьев: Дзюба, Соболев и Заболотный сильнее Смолова

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о списке игроков национальной команды, которые будут вызваны для подготовки к чемпионату Европы — 2020.
«Дзюба, Соболев и Заболотный сильнее Смолова. Фёдор не всегда попадает в основной состав, отсюда не хватает игровой подготовки, наверное, он не в том состоянии, которое необходимо Черчесову. А это трио хорошо себя проявило в последнее время.
Что касается Жиркова, то в плане резерва и выхода на поле на несколько минут, наверное, он принесёт пользу. Главная польза от Жиркова — человеческий фактор, он — игрок раздевалки, пример, как надо готовить себя к матчам.
С сожалением отношусь к отсутствию Гильерме. А вратари, которых вызвали, достойно и надежно проявили себя. Черчесов сделал правильный выбор, а дальше он выберет основного вратаря. Возвращение Акинфеева? Я бы посоветовал Игоря использовать, но только если он психологически готов. Он был бы очень полезен нашей сборной.
Что касается игры молодёжи в основе, то думаю, что пока никто не мог бы. Если только на какие-то минуты. Черчесов — тренер, который не живет одним днём, готовит плацдарм для будущего. Чтобы иметь благополучие завтра, нужно думать о нём сегодня» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 11 мая 2021
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