«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 11 мая, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери — Майк Дин.
«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (80). «Лестер» (63) располагается на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, «Вест Хэм Юнайтед», на пять очков. Третье место занимает «Челси» (64).
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