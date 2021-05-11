«Тамбов» — о заявке сборной России: увы, на Евро, похоже, тоже без нас
Пресс-служба «Тамбова» в «Твиттере» иронично прокомментировала опубликование расширенного списка сборной России для подготовки к Евро-2020.
«Увы, на Евро, похоже, тоже без нас», — говорится в сообщении тамбовчан.
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым сегодня определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к чемпионату Европы — 2020. На данный момент там присутствует 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков. Футболисты «Тамбова» в списке отсутствуют.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ранее заявил, что клуб в следующем сезоне не будет играть ни в Футбольной национальной лиге, ни в Профессиональной футбольной лиге. Команда не подавала заявку на лицензирование.
«Тамбов» в следующем сезоне не будет играть в ФНЛ или ПФЛ
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