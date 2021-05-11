Экс-президент «Локомотива»: Гильерме нужно было вызвать в сборную России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об опубликованной сегодня, 11 мая, расширенной заявке сборной России на чемпионат Европы — 2020.



«У меня есть вопросы и по нападающим, и по вратарю. Считаю, что Гильерме нужно было вызывать в сборную. Он бы помог не только на поле, но и в раздевалке. Маринато — опытный вратарь, который знает, что нужно делать. Но это тренерское видение.



Что касается нападающих, видимо, Черчесов не очень доверяет Смолову. При нём Фёдор не отыграл сильно ни один матч. А остальные нападающие — одноплановые, это не есть хорошо. Лучше, когда рядом с Соболевым, Дзюбой или Заболотным действует в подыгрыше хороший, техничный нападающий. Но такого, к сожалению, нет. В этом плане сборная будет выглядеть однобоко.



По вызову Жиркова я полностью согласен с Черчесовым. В каждой сборной есть такой дядька. Вспомните Игнашевича на чемпионате мира, Буффона. Жирков своей службой футболу доказал, что имеет право. Да, наверное, много играть он не будет, но и в раздевалке подскажет, и молодым поможет. Юрий ниже определённой планки не опускается.



Макаров, конечно, хорош: техничный, может взять игру на себя. Абсолютно по делу вызван в сборную. То же самое касается и Мухина. В «Локомотиве» он играет чуть ли не ведущую роль, держит середину поля. В матче с «Зенитом» был лучшим. Вызов Захаряна немного преждевременный, думаю, это аванс со стороны Черчесова», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020