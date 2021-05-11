Газзаев: в сборную России вызваны все сильнейшие на сегодняшний момент

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказался о списке игроков национальной команды, которые будут вызваны для подготовки к чемпионату Европы — 2020.



«Вызваны все сильнейшие на сегодняшний момент, плюс несколько дебютантов на перспективу. Лучшие в составе. Что касается тех, кого не вызвали, то это прерогатива тренерского штаба. Мы должны уважать их выбор. Думаю, к нему подошли тщательно. Мы видим, что не попал Смолов. Приглашены те, кто, во-первых, находится в лучшем состоянии, а, во-вторых, кто, как мы надеемся, добьётся лучшего результата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к чемпионату Европы — 2020. На данный момент там присутствует 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.