Р. Билялетдинов: Жирков — вечный. По тактическому и техническому исполнению ему нет равных

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о списке игроков национальной команды, которые будут вызваны для подготовки к чемпионату Европы — 2020.
«Я уже раньше говорил свою последовательность нападающих, Смолов там был вторым. Думал, что будут выбирать между Соболевым и Заболотным. Понятно, что сборная играет в одного нападающего. А отсутствие Смолова наталкивает на мысль, что прослеживается какая-то одноплановость. Есть в этом минусы, есть и плюсы. Смолов иначе действует в атаке: те голы, которые он забил во второй части чемпионата, на мой взгляд, подталкивали его к сборной.
Поможет ли сборной Жирков? А как же? Я считаю, что он вечный. Его становление проходило на моих глазах. Юрий держит уровень, по тактическому и техническому исполнению ему нет равных. Молодые могут быть более выносливыми, лучше в скоростном плане, но в понимании игры, по исполнительскому мастерству Жирков — игрок основного состава, не побоюсь этого слова.
Я бы поспорил с вратарской линией, но Черчесов — бывший вратарь. И Гильерме, и Максименко достойны попадания в главный список. Я ещё думал, что Джанаев будет. Допускаю, что Дюпин может быть основным вратарём. Жалею, что не вернулся Акинфеев. Он — хранитель традиций, как и Жирков. Присутствие Игоря не было бы лишним, может, даже стало бы полезным для сборной», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 11 мая 2021
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