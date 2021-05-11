Уткин: Смолова в сборной России нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями об опубликованной сегодня, 11 мая, расширенной заявке сборной России на чемпионат Европы — 2020.



«В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено. Бакаева люди Черчесова и продают. Простая игра — человек не в сборной, цена ниже. Агузаров сделку закроет. Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил. Ставка: эта сборная проиграет Дании», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020