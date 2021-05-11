Александр Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на матч с «Кальяри»
«Фиорентина» в своём официальном «твиттере» опубликовала список футболистов, вызванных на матч 36-го тура итальянской Серии А с «Кальяри».
В список вошёл российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин, недавно вернувшийся к тренировкам в общей группе после мышечного повреждения.
Матч «Кальяри» — «Фиорентина» состоится завтра, 12 мая, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
Тренер «Фиорентины» Якини: надеемся, что Кокорин вернётся на поле в оставшихся матчах
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
16:29
-
16:18
-
16:10
-
16:06
-
16:05
-
15:54
-
15:48
-
15:31
-
15:28
-
15:14
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:39
-
14:24
-
14:18
-
14:06
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:31
-
13:25
-
13:19
-
13:18
-
13:10
-
13:09
-
12:50
-
12:47
-
12:35
-
12:35
-
12:25
-
12:18
-
12:01
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам