Александр Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

«Фиорентина» в своём официальном «твиттере» опубликовала список футболистов, вызванных на матч 36-го тура итальянской Серии А с «Кальяри».



В список вошёл российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин, недавно вернувшийся к тренировкам в общей группе после мышечного повреждения.



Матч «Кальяри» — «Фиорентина» состоится завтра, 12 мая, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Тренер «Фиорентины» Якини: надеемся, что Кокорин вернётся на поле в оставшихся матчах