Созин — о составе сборной России: давно пора понять — наше мнение на Черчесова не повлияет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями об опубликованной сегодня, 11 мая, расширенной заявки сборной России на чемпионат Европы — 2020.



«Я очень люблю эти моменты народного референдума по выбору состава сборной России. Говорят все: болельщики, специалисты, журналисты и люди, которые просто мимо проходили. Давно пора понять — наше мнение на Черчесова не повлияет.



Если абстрагироваться от этого, то логичны вопросы по Смолову. Он после Нового года играл неплохо, хоть и мало, забивал. Но нельзя сказать, что Соболев и Заболотный были хуже. Третьим вратарём будет кто-то из пары Сафонов — Лунёв. Отсутствие Гильерме удивило, весной он играл здорово. Но это вопрос абстрактный, вратарю лучше знать, кто должен играть в воротах.



Состав ещё значительно поменяется, до турнира целый месяц. Не удивлюсь, если увидим Смолова, а мне было бы интересно посмотреть на Тюкавина. Да, молодой, но его и не берут сразу в основу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020