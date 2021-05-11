Созин — о составе сборной России: давно пора понять — наше мнение на Черчесова не повлияет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями об опубликованной сегодня, 11 мая, расширенной заявки сборной России на чемпионат Европы — 2020.
«Я очень люблю эти моменты народного референдума по выбору состава сборной России. Говорят все: болельщики, специалисты, журналисты и люди, которые просто мимо проходили. Давно пора понять — наше мнение на Черчесова не повлияет.
Если абстрагироваться от этого, то логичны вопросы по Смолову. Он после Нового года играл неплохо, хоть и мало, забивал. Но нельзя сказать, что Соболев и Заболотный были хуже. Третьим вратарём будет кто-то из пары Сафонов — Лунёв. Отсутствие Гильерме удивило, весной он играл здорово. Но это вопрос абстрактный, вратарю лучше знать, кто должен играть в воротах.
Состав ещё значительно поменяется, до турнира целый месяц. Не удивлюсь, если увидим Смолова, а мне было бы интересно посмотреть на Тюкавина. Да, молодой, но его и не берут сразу в основу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 мая 2021
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