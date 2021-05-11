Магнуссон будет восстанавливаться после травмы в Исландии

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон продолжит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия в Исландии.

«Хёрдур Магнуссон улетел в Исландию. Защитник прошёл первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Ранее Магнуссон выразил уверенность, что полученная травма не помешает процессу переговоров с армейцами о продлении контракта.



Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках.



Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.