Накануне финала Кубка России произошла замена арбитра

​Судья Игорь Панин назначен резервным арбитром финального матча Кубка России, сообщает пресс-служба РФС. В судейской бригаде Сергея Иванова он заменит Станислава Васильева.

Обновлённый состав бригады арбитров: главный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный судья — Игорь Панин (Дмитров). VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Антон Аверьянов (Москва), инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, финальный матч Кубка страны состоится в среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В матче за трофей встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».