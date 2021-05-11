Накануне финала Кубка России произошла замена арбитра
Судья Игорь Панин назначен резервным арбитром финального матча Кубка России, сообщает пресс-служба РФС. В судейской бригаде Сергея Иванова он заменит Станислава Васильева.
Обновлённый состав бригады арбитров: главный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный судья — Игорь Панин (Дмитров). VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Антон Аверьянов (Москва), инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, финальный матч Кубка страны состоится в среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В матче за трофей встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».
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