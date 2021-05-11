Черчесов рассказал, почему не вызвал Гильерме на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме не попал в расширенный список национальной команды на Евро-2020.
«Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с «Зенитом» он провёл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата. Лунёв, Дюпин и Шунин были на последом сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы.
Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодёжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше. Чтобы вы понимали, о чём я: Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом ещё тренировка и потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали. Два-три дня — это мало для того, чтобы игрок себя проявил, и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение. Был бы он в составе, если бы не матч в Санкт-Петербурге? Не факт. Всё-таки мы смотрим общую картину, а не то, что поймал он или не поймал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 11 мая 2021
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