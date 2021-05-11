Черчесов рассказал о состоянии Черышева и Головина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии Дениса Черышева и Александра Головина.
«С Денисом я разговаривал, мы на связи. Он вышел на последнюю игру и отдал голевую, он постоянно в тренировочном процессе. Для нас это очень важно. Мы знаем его организм, знаем, как его готовить. Такие игроки должны быть постоянно в процессе. Пару игр до этого он играл, потому что поменяли систему. Если в команде происходят турбулентные процессы — это может коснуться игрока. Повторюсь, главное, что Денис тренируется и он в хорошем настроении. Ждём его на сборе. Головин всегда играл до болезни, пропустил сейчас матчи только из-за неё. Сейчас вышел на замену. Нам приятно, что его болезнь протекала без симптомов», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 11 мая 2021
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