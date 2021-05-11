Хавбек «Уфы» Голубев: в детстве болел за «Спартак», потом всей душой стал за «Краснодар»

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев рассказал о своих клубных предпочтениях в Российской Премьер-Лиге.

«Всегда спокойно относился ко всем клубам — ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву». Не испытывал ненависти ни к одному из них.

За кого болел в детстве? Если брать зарубежные команды, то поддерживал «Барселону» — именно её футболка была первой в моей коллекции. Среди российских отдавал предпочтение «Спартаку». Отец всегда болел за красно-белых, это передалось и мне. Но когда стал заниматься в академии «Краснодара», стал всей душой за него.

«Краснодар» сложно с чем-то сравнить, всё же это родной клуб, он ближе к сердцу. Там я начал свой путь в футболе, получил шанс проявить себя. Но я не могу сказать ничего плохого о «Зените». Если бы поступило предложение от петербуржцев, то стоило бы хорошенько всё обдумать, всё взвесить. Очень важно понимать, как именно тебя хотят использовать в новой команде. Если на тебя рассчитывают как на основного футболиста, то это одно. А если подписывают непонятно для чего, то стоит задуматься», — приводит слова Голубева RT.