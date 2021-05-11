Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини покинет клуб по окончании сезона

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что покинет команду по окончании сезона.



«Я хотел вернуться, это решение было принято от всего сердца. Сейчас мы идём к своей цели, и я думаю о том, чтобы завершить этот сезон как можно лучше. Когда сезон закончится, я покину команду и подумаю о других вещах. Здесь я не только тренирую, но и теряю своё здоровье. Конечно, со всеми в команде я сохраню прекрасные отношения. В футболе никогда нельзя говорить „никогда“, — приводит слова Якини Tuttomercatoweb.

Напомним, Якини возглавил «Фиорентину» в марте текущего года. Ранее специалист уже тренировал «фиалок». Он возглавил команду в 2019 году, а в ноябре 2020 года был уволен.

Цвета «Фиорентины» защищает российский нападающий Александр Кокорин.