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Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини покинет клуб по окончании сезона

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини покинет клуб по окончании сезона
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что покинет команду по окончании сезона.

«Я хотел вернуться, это решение было принято от всего сердца. Сейчас мы идём к своей цели, и я думаю о том, чтобы завершить этот сезон как можно лучше. Когда сезон закончится, я покину команду и подумаю о других вещах. Здесь я не только тренирую, но и теряю своё здоровье. Конечно, со всеми в команде я сохраню прекрасные отношения. В футболе никогда нельзя говорить „никогда“, — приводит слова Якини Tuttomercatoweb.

Напомним, Якини возглавил «Фиорентину» в марте текущего года. Ранее специалист уже тренировал «фиалок». Он возглавил команду в 2019 году, а в ноябре 2020 года был уволен.

Цвета «Фиорентины» защищает российский нападающий Александр Кокорин.

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