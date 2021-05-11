«Что произойдёт дальше?» Мозес опубликовал видео сольного прохода в матче с «Химками»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес посвятил публикацию победе красно-белых в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).

Нигерийский футболист опубликовал в «Твиттере» видео своего сольного прохода, в результате которого он обыграл пятерых игроков «Химок» и пробил по воротам.

«Что произойдёт дальше? Хорошо сыграли, парни. Какие тяжёлые три очка вчера!» — написал над видео Мозес.

Права на видео принадлежат «Матч ТВ»

Напомним, вчера, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.