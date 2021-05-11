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В ЦСКА рассказали о ходе восстановления Влашича

В ЦСКА рассказали о ходе восстановления Влашича
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 11 мая, ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», сообщается на официальном сайте армейцев.

В командном занятии без ограничений принял участие защитник Бруно Фукс. Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин завершил последнюю стадию восстановительного процесса и оставшуюся часть сезона также будет тренироваться в общей группе. Полузащитник московской команды Никола Влашич, получивший травму в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1), продолжает восстановление. Сообщается, что врачи отмечают положительную динамику восстановления хорватского футболиста. Он приступил к работе на поле раньше предполагаемых сроков.

Матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА состоится 16 мая. Начало встречи — в 14:00 мск.

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