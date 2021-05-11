Источник: Эмерик Лапорт согласился выступать за сборную Испании

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт согласился выступать за сборную Испании на предстоящем чемпионате Европы, сообщает Marca.



По информации источника, Лапорт принял приглашение Королевской испанской футбольной федерации выступить за национальную команду на Евро-2020. Федерация инициировала переговоры с ФИФА по поводу включения защитника в заявку сборной. Ожидается, что переговоры между сторонами пройдут быстро, так как Лапорт ни разу не сыграл за основную сборную Франции.



Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Национальной команде Испании предстоит сыграть на групповом этапе турнира со сборными Польши, Словакии и Швеции.

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