Президент ФИФА: ЧМ-2022 может послужить катализатором социальных изменений в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с речью в ходе онлайн-встречи, на которой обсуждались вопросы прав человека и трудовые реформы в Катаре в связи с проведением в стране чемпионата мира — 2022.

Как сообщается в пресс-релизе, обсуждение было сосредоточено на конкретных шагах по полной реализации реформ и расширении мер, принятых на строительных площадках ЧМ-2022, также на сферу услуг, которая будет всё более вовлечена в процесс подготовки по мере приближения турнира.

«Я приветствую конструктивное взаимодействие с футбольными ассоциациями по этой важной теме. Мы хотим обеспечить защиту всех, кто участвует в проведении чемпионата мира по футболу, и уверены, что это событие может послужить катализатором ещё более масштабных позитивных социальных изменений.

Ещё предстоит проделать большую работу, но мы уже должны признать значительный прогресс, достигнутый за очень короткое время, который стал возможен благодаря активному участию властей Катара. Важно, чтобы любые дебаты по этому сложному вопросу основывались на проверенных фактах. Для футбольных ассоциаций важно получить информацию непосредственно от независимых международных экспертов и узнать, что условия на строительных площадках ЧМ-2022 достигли самых высоких мировых стандартов и что недавние знаковые трудовые реформы, несомненно, будут оказывать позитивное влияние на условия труда уже после турнира», – сказал Инфантино.