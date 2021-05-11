Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А с «Беневенто»
«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч 36-го тура итальянской Серии А с «Беневенто». В список из 23 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинские хавбеки Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.
Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Мэле, Шутало, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Руджери, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.
Матч 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Беневенто» состоится завтра, 12 мая, в Бергамо. Начало встречи — в 21:45 мск. «Аталанта» в 35 матчах набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Беневенто» (31) — на 18-м месте.
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