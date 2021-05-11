Евгеньев — о вызове в сборную: постараюсь сделать всё, чтобы оправдать доверие Черчесова

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы.



«Узнал о вызове в сборную за обедом. Начальник команды подошёл, сказал, что меня вызвали. Очень обрадовался. Доел ли обед? А почему нет? С аппетитом! Теперь буду стараться и работать, чтобы показать себя там. Можно сказать, что сбылась мечта. Очень хотел попасть в расширенный список сборной на Евро, была такая персональная цель на сезон.



Партнёры по команде ещё не поздравляли, тренировка только вечером. Будут ли подшучивать? Не знаю, посмотрим. Из родственников тоже особо никто не поздравлял, работают, не видели пока.



Оправдать доверие Черчесова — тяжёлая задача, но постараюсь сделать всё возможное для этого. Станислав Саламович недавно приезжал к нам на базу в Новогорск, пообщались немного. Подсказал некоторые моменты по игре», — приводит слова Евгеньева Sport24.

Захарян — о вызове в сборную России на Евро: ни о чём подобном даже не думал