Кантона: путь Сульшера чем-то похож на путь Гвардиолы

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о работе Уле-Гуннара Сульшера во главе «красных дьяволов».



«В этом сезоне «МЮ» важно выиграть трофей. В ближайшем будущем, надеюсь, в следующем году, они смогут выиграть английскую Премьер-лигу.



Например, Хосеп Гвардиола играл в «Барселоне», которую тогда тренировал Йохан Круифф, и многое узнал от великого нидерландца. Он стал великим тренером, придерживающимся той же философии, что и его учитель. Сульшер играл под руководством сэра Алекса Фергюсона. Он многое узнал от него и затем решил стать тренером.

Думаю, здорово иметь в команде тренера, знающего, что отличает этот клуб от других. У него есть ДНК этого клуба. Жду не дождусь момента, когда «Манчестер Юнайтед» снова выиграет АПЛ. Уверен, это случится уже скоро», – цитирует Кантона Sky Sport.



Эрик Кантона выступал за «МЮ» с 1992 по 1997 год, став за это время четырёхкратным чемпионом Англии.



«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (80). В финале Лиги Европы сезона-2020/2021 манкунианцы встретятся с «Вильярреалом».