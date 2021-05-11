«Леванте» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 11 мая, состоится матч «Леванте» — «Барселона». Встреча 36-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Леванте» — «Браселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Хосе Гусман Мансилья.



«Барселона» в 35 матчах набрала 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (39) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (77). В тройку лидеров турнира входит мадридский «Реал» (75).