Тухель: большая заслуга выхода «Челси» в финал ЛЧ — Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о заслуге Фрэнка Лэмпарда в успешных результатах синих в последние месяцы.



«Ваша команда может попасть в финал Лиги чемпионов, только если она успешно пройдёт групповой этап. А «Челси» именно под руководством Фрэнка Лэмпарда показал потрясающий результат в группе. Именно это закладывает основу для выхода в финал, и я никогда этого не забуду.



С первого дня, когда пришёл сюда, я знал, что Фрэнк создал свое собственное наследие в «Челси», и это вполне заслуженно. Я пришёл в команду в середине сезона, и тогда речь шла о продолжении работы, которую сделал Лэмпард. Он один из самых больших игроков и ключевых фигур этого клуба, и когда вы думаете о «Челси», вы думаете о Фрэнке Лэмпарде.



Через день или два после моего приезда он прислал мне записку и пожелал всего наилучшего — это было очень приятно и очень вежливо. Я был очень рад получить это сообщение», — приводит слова Тухеля Sky Sports.



Томас Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, подписав с синими контракт на 18 месяцев. «Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. В финале Лиги чемпионов подопечные немецкого специалиста сыграют с «Манчестер Сити».

Источник: финал Лиги чемпионов перенесён в Португалию