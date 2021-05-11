Аршавин: Венгер — не лучший тренер в моей карьере, он боялся соперников. Лучший — Хиддинк

Экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал лучшего тренера, с которым пересекался по ходу карьеры футболиста.

«Арсен Венгер — не лучший тренер, который у меня был. Лучший — это Гус Хиддинк. Мне нравится, что ни Хиддинк, ни Адвокат никогда не боялись соперника. Петржела не боялся. А вот Венгер иногда, мне кажется, да. Это было понятно по составу, тактике. Я не высказывал этого, но мне это не нравилось. Тренер не должен бояться соперника, это же чувствуют игроки. Даже если он боится, надо делать так, чтобы игроки не понимали», — рассказал Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт».

Андрей Аршавин выступал за «Зенит» (1999-2008, 2012-2015), лондонский «Арсенал» (2009-2013), «Кубань» (2015), «Кайрат» (2016-2018). С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008 году в составе национальной команды стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы. После Евро попал в символическую сборную континента по версии УЕФА, а позже занял шестое место в списке претендентов на «Золотой мяч», что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.