Защитник «Лестера» ударом с лёту в касание поразил дальнюю девятку ворот «МЮ». Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Идёт 20-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



Нули на табло продержались всего 11 минут — полузащитник гостей Юри Тилеманс с правого фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, где находившийся в одиночестве защитник Люк Томас положил корпус и в касание пробил в девятку.

Видео гола Люка Томаса

«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (80). «Лестер» (63) располагается на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, «Вест Хэм Юнайтед», на пять очков. Третье место занимает «Челси» (64).



Если сегодня «МЮ» проиграет, то «Манчестер Сити» досрочно станет чемпионом Англии.