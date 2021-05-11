Лунин: Зидан сказал, что я в «Реале», потому что этого заслуживаю

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал об общении с главным тренером Зинедином Зиданом.



«Зидан объяснил мне своё видение футбола. Он сказал, что я должен играть и получать удовольствие. Это то, чего он требует от вратарей. Зидан говорит мне, что я в „Реале“, потому что этого заслуживаю. Я должен работать и быть готовым, потому что могу выйти на поле в любой момент. Когда придёт моя очередь, я постараюсь продемонстрировать лучшую версию себя», — приводит слова Лунина пресс-служба «Реала».

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне вратарь несколько раз попадал в заявку на матчи чемпионата Испании, но на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.