Игорь Гамула: прочитал книгу Гвардиолы и понял, что ни черта не знаю

Тренер Игорь Гамула, ранее работавший в «Ростове», а ныне возглавляющий любительский клуб «Гераклион», оценил свои тренерские способности.

«Хочется, конечно, профессионального футбола. Надо всё вспомнить, привести себя в надлежащий вид. Я не думаю, что устарел, потому что всё время слежу за футболом, смотрю за молодыми тренерами. Валерий Георгиевич Карпин очень интересно работает.

Я учусь, читаю много. Прочитал книгу Гвардиолы и понял, что ни черта (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») не знаю. Ну я и не думаю, что у нас все тренеры всё знают. Пускай они тоже почитают.

Не думаю, что устарел, потому что я стараюсь проводить тренировочный процесс более современно. Много заниматься тактикой, идти со временем», — сказал Гамула в выпуске на YouTube-канале «Футбольный Хейт».