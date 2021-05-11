Артета: «Арсеналу» пора выходить на следующий уровень

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о периоде работы в лондонской команде.
«Болельщики имеют право иметь своё мнение на этот счёт. Единственный способ их убедить – подготовить команду так, чтобы она добивалась успеха на поле и заставляла собой гордиться.
Важнейший критерий для оценки моей работы – создаю ли я необходимые условия для того, чтобы такая команда, как «Арсенал», имела возможность сражаться на самом высоком уровне, даю ли я возможность игрокам проявить себя с лучшей стороны? Очень важно иметь понимание, выжимаю ли я максимум из тех футболистов, которыми располагаю?
Именно по таким критериям я оцениваю себя, но извне меня будут оценивать по результатам – и только. Всё, чего мы добились в прошлом, чего добились в процессе нашей работы, значения иметь не будет. Людям извне важен только результат на поле.
Многое нужно было сделать – и мы сделали. Много изменений следовало внести – и мы внесли. Пришла пора выходить на следующий уровень. Мы посмотрим, что произойдёт летом. У нас много игроков, ушедших из клуба на правах аренды, много игроков, с контрактами которых нужно разобраться. Всё будет зависеть от того, что будет со многими из этих парней, и от того, как мы проведём работу по привлечению новых футболистов. От этого будет зависеть, какая команда у нас будет.
Мы целый год обсуждали эти вопросы с руководством. Мы постоянно общались, и могу вас заверить, что изменения обязательно будут. Что-то произойдёт в соответствии с нашим планом, что-то – в результате неожиданных решений», – цитирует Артету ESPN.
«Арсенал» в 35 матчах набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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