«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Лестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Благодаря этому результату «Манчестер Сити, в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи «горожан» — «Манчестер Юнайтед», проиграв сегодня, потеряли даже математические шансы догнать подопечных Хосепа Гвардиолы.
Стоит отметить, что это третье чемпионство «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы: «горожане» становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал «Ливерпуль». Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.
В оставшихся трёх турах нынешнего сезона АПЛ «Ман Сити» предстоит сыграть с «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» (оба матча — в гостях), а также с «Эвертоном» (дома).
- 11 мая 2021
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