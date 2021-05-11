Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции в сезоне-2020/2021
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции в сезоне-2020/2021.
На приз лучшему игроку сезона, по информации официального «твиттера» клуба «Лилль», претендуют:
- Неймар («Пари Сен-Жермен») — 16 матчей, 8 голов, 5 результативных передач;
- Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 29 матчей, 25 голов, 7 результативных передач;
- Мемфис Депай («Лион») — 35 матчей, 19 голов, 10 результативных передач;
- Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 35 матчей, 19 голов, 8 результативных передач;
- Бурак Йилмаз («Лилль») — 26 матчей, 15 голов, 5 результативных передач.
До конца сезона во французской Лиге 1 осталось два тура. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Лилль» (79), второе место занимает «Пари Сен-Жермен» (76), замыкает тройку «Монако» (74).
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