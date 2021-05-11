Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции в сезоне-2020/2021

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции в сезоне-2020/2021.

На приз лучшему игроку сезона, по информации официального «твиттера» клуба «Лилль», претендуют:

Неймар («Пари Сен-Жермен») — 16 матчей, 8 голов, 5 результативных передач;

(«Пари Сен-Жермен») — 16 матчей, 8 голов, 5 результативных передач; Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 29 матчей, 25 голов, 7 результативных передач;

(«Пари Сен-Жермен») — 29 матчей, 25 голов, 7 результативных передач; Мемфис Депай («Лион») — 35 матчей, 19 голов, 10 результативных передач;

(«Лион») — 35 матчей, 19 голов, 10 результативных передач; Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 35 матчей, 19 голов, 8 результативных передач;

(«Монако») — 35 матчей, 19 голов, 8 результативных передач; Бурак Йилмаз («Лилль») — 26 матчей, 15 голов, 5 результативных передач.

До конца сезона во французской Лиге 1 осталось два тура. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Лилль» (79), второе место занимает «Пари Сен-Жермен» (76), замыкает тройку «Монако» (74).