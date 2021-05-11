Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции в сезоне-2020/2021

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции в сезоне-2020/2021
Футбол / Франция 0

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции в сезоне-2020/2021.

На приз лучшему игроку сезона, по информации официального «твиттера» клуба «Лилль», претендуют:

  • Неймар («Пари Сен-Жермен») — 16 матчей, 8 голов, 5 результативных передач;
  • Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 29 матчей, 25 голов, 7 результативных передач;
  • Мемфис Депай («Лион») — 35 матчей, 19 голов, 10 результативных передач;
  • Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 35 матчей, 19 голов, 8 результативных передач;
  • Бурак Йилмаз («Лилль») — 26 матчей, 15 голов, 5 результативных передач.

До конца сезона во французской Лиге 1 осталось два тура. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Лилль» (79), второе место занимает «Пари Сен-Жермен» (76), замыкает тройку «Монако» (74).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021