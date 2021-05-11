Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб Серии А.
«Я говорил со многими людьми из итальянского футбола, узнал многое. Хорошо знаю некоторые команды, потому что встречался с ними в Лиге чемпионов. Но правда в том, что я прекрасно чувствую себя в «Баварии».
После ухода Флика откроется новая глава. То, что он сделал, войдёт в историю как нечто эпическое. В 2020 году мы подняли над головами все возможные трофеи и побили множество рекордов. Мы — «Бавария», поэтому мы изо всех сил постараемся выиграть всё вместе с новым тренером. Для меня мало что изменится: я должен забивать под руководством Флика, и то же самое придётся делать, когда в команду придёт новый наставник. Я люблю забивать голы», — приводит слова форварда Goal.com.
- 11 мая 2021
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