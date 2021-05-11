«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся на третье место в АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся стартовый матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Нули на табло продержались всего 11 минут — полузащитник гостей Юри Тилеманс с правого фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, где находившийся в одиночестве защитник Люк Томас положил корпус и в касание пробил в девятку.
Хозяева отыгрались уже через четыре минуты — нападающий манкунианцев Амад Диалло откликнулся на заброс из глубины, развернулся и сделал передачу в штрафную на вингера Мэйсона Гринвуда, который обыграл защитника и пробил в дальний нижний угол.
Решающий гол был забит на 66-й минуте матча — подачу вингера Марка Олбрайтона с углового замкнул защитник Чаглар Сёюнджю, опередивший всех во вратарской.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 35 матчах 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (66) поднялся на третье место, вновь отодвинув «Челси» (64) на четвёртую строчку.
- 11 мая 2021
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:21
-
22:07
-
21:57
-
21:52
-
21:51
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
21:21
-
20:56
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:13
-
20:12
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:17
-
19:16
-
19:07
-
18:54
-
18:42