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«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся на третье место в АПЛ

«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся на третье место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся стартовый матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Нули на табло продержались всего 11 минут — полузащитник гостей Юри Тилеманс с правого фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, где находившийся в одиночестве защитник Люк Томас положил корпус и в касание пробил в девятку.

Видео гола Люка Томаса

Хозяева отыгрались уже через четыре минуты — нападающий манкунианцев Амад Диалло откликнулся на заброс из глубины, развернулся и сделал передачу в штрафную на вингера Мэйсона Гринвуда, который обыграл защитника и пробил в дальний нижний угол.

Видео гола Мэйсона Гринвуда

Решающий гол был забит на 66-й минуте матча — подачу вингера Марка Олбрайтона с углового замкнул защитник Чаглар Сёюнджю, опередивший всех во вратарской.

Видео гола Чаглара Сёюнджю

«Манчестер Юнайтед», набрав в 35 матчах 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (66) поднялся на третье место, вновь отодвинув «Челси» (64) на четвёртую строчку.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
11 мая 2021, вторник. 20:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Томас – 10'   1:1 Гринвуд – 15'   1:2 Сёюнджю – 66'
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