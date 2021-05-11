Игрок АПЛ избил прохожего и попал на видео. Его арестовали, когда ролик стал вирусным

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни стал фигурантом резонансного инцидента. В социальных сетях появился ролик, на котором запечатлено, как 24-летний шотландский футболист дерётся с человеком на улице.

Прохожий снимал Макбарни на видео. Оливер выбил телефон из рук «оператора», попытался сломать гаджет, ударив его ногой, а после принялся избивать и самого снимавшего.

Игрок АПЛ избил прохожего и сломал его телефон

Как информирует TalkSport, жертва инцидента обратилась в полицию, после чего футболист был задержан. Макбарни допросили и оставили под стражей до выяснения обстоятельств. Причины нападения Оливера на прохожего не сообщаются. Человек, которого избил игрок «Шеффилда», получил травму лица.

На ролик, ставшийся вирусным в социальных сетях, отреагировали и в «Шеффилд Юнайтед». Представители клуба сообщили, что проводят собственное расследование.