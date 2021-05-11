Сульшер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение манкунианцев в матче 36-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2).



«Мы начали матч медленно, как и следовало ожидать, потому что у моих игроков не было времени подготовиться к этой встрече. Но после того, как они забили, нам было нечего терять. После первого пропущенного мяча мы показывали очень хороший футбол, я был доволен парнями.



У нас было мало времени на подготовку к этому матчу. На перерыв мы ушли довольные, но во втором тайме не смогли реализовать свои моменты, а «Лестер» сумел забить гол с углового, который вовсе не должен был быть — там мяч ушёл от игрока «лисов».



Такого календаря больше не должно быть. Мы не можем играть четыре матча за неделю: в четверг, воскресенье, во вторник и снова в четверг. Это невозможно. Только поэтому мы внесли столь большие изменения в состав. Это неслыханно. Игроки не могут выступать на таком уровне, играя четыре матча за семь дней.



Если мы хотите в будущем бросить вызов «Манчестер Сити», то нам необходимо усилить нашу команду. Поздравляю «горожан». Они провели фантастический сезон. Я очень доволен своими ребятами, которые до последнего преследовали «Манчестер Сити».



Мы хотим сделать следующий шаг, и, возможно, нам понадобится ещё пара футболистов, чтобы усилить команду», — приводит слова норвежского специалиста BBC.

Видео единственного гола «МЮ» в матче с «Лестером»

«Манчестер Юнайтед», набрав в 35 матчах 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (66) поднялся на третье место, вновь отодвинув «Челси» (64) на четвёртую строчку.